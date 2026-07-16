Asahi Kasei Aktie
WKN DE: A0KDV9 / ISIN: US0434001006
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Asahi Kasei zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Asahi Kasei gibt voraussichtlich am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,389 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,09 Milliarden USD gegenüber 5,11 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,41 Prozent.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,52 USD je Aktie, gegenüber 1,55 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 20,35 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 20,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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