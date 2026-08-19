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WKN DE: A2QAMV / ISIN: US04342Y1047

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19.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Asana öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Asana äußert sich voraussichtlich am 03.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,087 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,74 Prozent auf 214,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,373 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,800 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 860,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 790,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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