Erste Schätzungen: Asana präsentiert Quartalsergebnisse

Asana wird voraussichtlich am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,071 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Asana -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 188,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Asana für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 205,1 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,256 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,110 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 790,4 Millionen USD, gegenüber 723,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at