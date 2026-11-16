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WKN DE: A2QAMV / ISIN: US04342Y1047

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16.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Asana verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Asana lädt voraussichtlich am 01.12.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2026 endete.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,080 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,290 USD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 201,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Asana für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 218,1 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,373 USD je Aktie, gegenüber -0,800 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 861,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 790,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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