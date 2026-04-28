Asanko Gold Aktie

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WKN DE: A2P381 / ISIN: CA36352H1001

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Asanko Gold legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Asanko Gold veröffentlicht voraussichtlich am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,133 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 134,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 109,9 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,612 USD im Vergleich zu -0,150 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 624,5 Millionen USD, gegenüber 625,7 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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