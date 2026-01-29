Erste Schätzungen: Asanko Gold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Asanko Gold gibt voraussichtlich am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,098 USD aus. Im letzten Jahr hatte Asanko Gold einen Gewinn von 0,000 CAD je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 134,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 90,3 Millionen CAD erzielt wurde.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,207 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,030 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 411,6 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 316,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at