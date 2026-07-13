Erste Schätzungen: Asbury Automotive Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asbury Automotive Group wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten schätzen, dass Asbury Automotive Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,42 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,76 USD je Aktie erwirtschaftet.

Asbury Automotive Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,49 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 25,82 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 25,13 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 18,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,00 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at