Erste Schätzungen: Asbury Automotive Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Asbury Automotive Group äußert sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 6,66 USD aus. Im letzten Jahr hatte Asbury Automotive Group einen Gewinn von 6,54 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,50 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,90 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 28,07 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 21,50 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 18,18 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,19 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at