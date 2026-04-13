Erste Schätzungen: Asbury Automotive Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Asbury Automotive Group wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,62 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,24 Prozent verringert. Damals waren 6,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Asbury Automotive Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,38 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Asbury Automotive Group 4,15 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,53 USD, während im vorherigen Jahr noch 25,13 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,87 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 18,00 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at