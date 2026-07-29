Ascend Wellness a Aktie
WKN DE: A3CN63 / ISIN: US04351N1063
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ascend Wellness A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ascend Wellness A stellt voraussichtlich am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 119,7 Millionen USD – ein Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ascend Wellness A 127,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,193 USD je Aktie, gegenüber -0,580 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 485,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 500,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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