25.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ascend Wellness A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ascend Wellness A präsentiert in der voraussichtlich am 12.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,100 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 10,24 Prozent auf 122,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 136,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,415 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,400 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 501,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 561,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Ascend Wellness Holdings Inc Registered Shs -A- 0,55 10,69%

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

