Erste Schätzungen: ASGN stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ASGN äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,822 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 22,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,670 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,29 Prozent auf 987,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ASGN noch 1,02 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,58 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,60 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,94 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,98 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at