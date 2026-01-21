Erste Schätzungen: ASGN verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ASGN stellt voraussichtlich am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,17 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ASGN ein EPS von 0,950 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll ASGN 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 972,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ASGN 985,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,57 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,83 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,97 Milliarden USD, gegenüber 4,10 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at