Erste Schätzungen: ASGN verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ASGN wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,978 USD aus. Im letzten Jahr hatte ASGN einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 971,6 Millionen USD gegenüber 968,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,03 USD aus. Im Vorjahr waren 2,60 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 4,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at