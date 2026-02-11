Erste Schätzungen: Ashford Hospitality Prime legt Quartalsergebnis vor

Ashford Hospitality Prime stellt voraussichtlich am 26.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,510 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 15,08 Prozent auf 147,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,900 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,770 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 685,7 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 728,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at