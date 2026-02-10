Ashford Hospitality Trust Aktie

Ashford Hospitality Trust

WKN DE: A40S05 / ISIN: US0441037944

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ashford Hospitality Trust gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ashford Hospitality Trust äußert sich voraussichtlich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -12,330 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -23,830 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 266,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ashford Hospitality Trust einen Umsatz von 275,5 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -35,370 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -17,540 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 1,11 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Ashford Hospitality Trust Inc Registered Shs

