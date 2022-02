Erste Schätzungen: Ashford veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ashford wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Ashford im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,430 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 53,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 95,5 Millionen USD gegenüber 62,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,68 USD, gegenüber 2,29 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 334,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 297,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at