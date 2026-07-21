Erste Schätzungen: Ashikaga präsentiert Quartalsergebnisse

Ashikaga wird voraussichtlich am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Ashikaga im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,32 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 23,25 JPY je Aktie gewesen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 61,80 Milliarden JPY gegenüber 83,44 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 25,94 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 114,66 JPY aus. Im Vorjahr waren 89,03 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 261,15 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 402,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at