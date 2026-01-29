Asiakastieto Group Aktie

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Asiakastieto Group legt Quartalsergebnis vor

Asiakastieto Group äußert sich voraussichtlich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,190 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Asiakastieto Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 38,8 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Asiakastieto Group 37,8 Millionen EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,759 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 0,510 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 152,3 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 150,4 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Asiakastieto Group Plc 15,46 -0,51% Asiakastieto Group Plc

