Asiakastieto Group Aktie
WKN DE: A14QWU / ISIN: FI4000123195
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Asiakastieto Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Asiakastieto Group wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,217 EUR gegenüber 0,090 EUR im Vorjahresquartal.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent auf 39,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,570 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 158,3 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 152,7 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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