Asiakastieto Group Aktie

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WKN DE: A14QWU / ISIN: FI4000123195

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Asiakastieto Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Asiakastieto Group wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,304 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Asiakastieto Group ein EPS von 0,220 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,32 Prozent auf 38,6 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie, gegenüber 0,570 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 158,4 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 152,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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