Erste Schätzungen: Asiakastieto Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Asiakastieto Group öffnet voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,228 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 38,6 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 39,9 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,570 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 158,6 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 152,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at