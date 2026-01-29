Erste Schätzungen: Asics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Asics wird sich voraussichtlich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 7,95 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Asics einen Verlust von -1,590 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Asics in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 178,81 Milliarden JPY im Vergleich zu 153,07 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 128,73 JPY im Vergleich zu 88,30 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 804,93 Milliarden JPY, gegenüber 678,53 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at