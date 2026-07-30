Erste Schätzungen: Asics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asics wird voraussichtlich am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 32,60 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Asics 30,74 JPY je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 194,49 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 242,69 Milliarden JPY aus.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 173,40 JPY, gegenüber 138,13 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 986,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 810,92 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at