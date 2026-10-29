Asics Aktie
WKN: 860398 / ISIN: JP3118000003
|
29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Asics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Asics veröffentlicht voraussichtlich am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 49,89 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 45,66 JPY erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 23,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 275,15 Milliarden JPY gegenüber 222,26 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 179,39 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 138,13 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.041,47 Milliarden JPY, gegenüber 810,92 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Asics Corp.
|
29.10.26
|Erste Schätzungen: Asics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.08.26
|Ausblick: Asics gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: Asics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.06.26
|Asics could run faster if it unshackled Onitsuka Tiger (Financial Times)
|
12.05.26
|Ausblick: Asics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Asics Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Asics Corp.
|26,60
|3,91%