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29.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Asics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Asics veröffentlicht voraussichtlich am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 49,89 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 45,66 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 23,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 275,15 Milliarden JPY gegenüber 222,26 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 179,39 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 138,13 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.041,47 Milliarden JPY, gegenüber 810,92 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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