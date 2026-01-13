ASK Automotive Aktie
WKN DE: A3E1YU / ISIN: INE491J01022
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: ASK Automotive stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ASK Automotive lässt sich voraussichtlich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ASK Automotive die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 4,20 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,34 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 12,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 10,30 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,40 INR, gegenüber 12,56 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 39,85 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 35,79 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
