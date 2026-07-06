Asker Healthcare Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A4149T / ISIN: SE0024171458
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06.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Asker Healthcare Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Asker Healthcare Group Registered öffnet voraussichtlich am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,660 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Asker Healthcare Group Registered 0,340 SEK je Aktie eingenommen.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,65 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 16,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,99 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,83 SEK, gegenüber 1,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 19,09 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,79 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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