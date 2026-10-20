Erste Schätzungen: Asker Healthcare Group Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Asker Healthcare Group Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,600 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,370 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,71 Milliarden SEK gegenüber 4,13 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,82 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,25 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 19,30 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 16,79 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at