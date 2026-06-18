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18.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ASKUL verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ASKUL äußert sich voraussichtlich am 03.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass ASKUL im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -54,361 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 31,33 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 9,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 110,63 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 122,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -212,288 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 95,45 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 398,83 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 481,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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