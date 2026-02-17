ASM International NV NY Registered Shs Aktie

ASM International NV NY Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X96X / ISIN: USN070451026

17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: ASM International NV NY Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ASM International NV NY Registered stellt voraussichtlich am 03.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,20 USD aus. Im letzten Jahr hatte ASM International NV NY Registered einen Gewinn von 4,91 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ASM International NV NY Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 796,2 Millionen USD im Vergleich zu 863,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 17,46 USD je Aktie, gegenüber 15,09 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 3,67 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ASM International NV NY Registered Shs

Analysen zu ASM International NV NY Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

ASM International NV NY Registered Shs 690,00 -0,72% ASM International NV NY Registered Shs

