ASM International NV NY Registered Shs Aktie
WKN DE: A0X96X / ISIN: USN070451026
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ASM International NV NY Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ASM International NV NY Registered präsentiert in der voraussichtlich am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
5 Analysten schätzen, dass ASM International NV NY Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,99 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,19 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ASM International NV NY Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,26 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 934,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 27,04 USD, gegenüber 16,67 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 4,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,58 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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