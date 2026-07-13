Erste Schätzungen: ASM International NV NY Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ASM International NV NY Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,46 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ASM International NV NY Registered ein EPS von 4,67 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,15 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 20,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 947,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 25,74 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,67 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 4,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,58 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at