ASM International NV NY Registered Shs Aktie

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WKN DE: A0X96X / ISIN: USN070451026

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ASM International NV NY Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ASM International NV NY Registered präsentiert in der voraussichtlich am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,62 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 946,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ASM International NV NY Registered einen Umsatz von 883,2 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 21,92 USD, gegenüber 16,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 4,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,58 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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