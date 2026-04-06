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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ASMI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ASMI wird voraussichtlich am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 3,98 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,590 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ASMI in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 817,8 Millionen EUR im Vergleich zu 839,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 18,89 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 14,77 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 3,67 Milliarden EUR, gegenüber 3,17 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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