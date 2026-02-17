Erste Schätzungen: ASMI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ASMI wird voraussichtlich am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,78 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ASMI ein EPS von 4,60 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ASMI in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 684,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 809,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 14,92 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 13,95 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,14 Milliarden EUR, gegenüber 2,93 Milliarden EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at