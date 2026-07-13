Erste Schätzungen: ASMI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ASMI wird voraussichtlich am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,60 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ASMI noch ein Gewinn pro Aktie von 4,12 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 19,23 Prozent auf 996,3 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 835,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 22,18 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 14,77 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,99 Milliarden EUR, gegenüber 3,17 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at