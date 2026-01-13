ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Prognosen der Analysten
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: ASML NV legt Quartalsergebnis vor
ASML NV veröffentlicht voraussichtlich am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,85 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,52 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,26 Milliarden EUR umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 35 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 24,84 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 19,25 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 35 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 32,50 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 28,26 Milliarden EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML NV
|
12.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12.01.26
|UBS bestätigt Kaufempfehlung: ASML-Aktie dennoch in Rot (dpa-AFX)
|
12.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|12.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.01.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10.12.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 095,60
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.