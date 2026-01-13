ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

Prognosen der Analysten 13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: ASML NV legt Quartalsergebnis vor

ASML NV gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten von der Bilanz erwarten.

ASML NV veröffentlicht voraussichtlich am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,85 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,52 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,26 Milliarden EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 35 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 24,84 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 19,25 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 35 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 32,50 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 28,26 Milliarden EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

12.01.26 ASML NV Buy UBS AG
08.01.26 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
18.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
