ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Kennzahlen im Überblick 31.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ASML NV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: ASML NV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von ASML NV.

ASML NV wird voraussichtlich am 15.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 6,50 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,00 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,52 Milliarden EUR gegenüber 7,74 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 37 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 29,73 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 24,73 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 36 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 37,53 Milliarden EUR, gegenüber 32,67 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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