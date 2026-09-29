Ausblick auf Kennzahlen 29.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ASML NV stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Erste Schätzungen: ASML NV stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ASML NV öffnet die Bücher. Das sind die Prognosen der Experten.

ASML NV lädt voraussichtlich am 14.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 10,33 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

ASML NV soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,40 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 23 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,52 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 37 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 38,28 EUR aus. Im Vorjahr waren 24,73 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 37 Analysten im Durchschnitt 43,52 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 32,67 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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