ASML Aktie

ASML für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ASML stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ASML gibt voraussichtlich am 15.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 7,67 USD. Dies würde einem Zuwachs von 21,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ASML 6,31 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll ASML im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 23,56 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 36 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 35,17 USD je Aktie, gegenüber 27,91 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 35 Analysten durchschnittlich bei 44,39 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 36,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu ASML Holding NV NY Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs 1 105,00 1,38% ASML Holding NV NY Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX-Anleger dürften abwarten -- DAX stabil erwartet -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt dürfte zunächst keine eindeutige Richtung einschlagen. Am deutschen Aktienmarkt dürfte ein stabiler Start bevorstehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen