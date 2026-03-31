Erste Schätzungen: ASML stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ASML gibt voraussichtlich am 15.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 7,67 USD. Dies würde einem Zuwachs von 21,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ASML 6,31 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll ASML im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 23,56 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 36 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 35,17 USD je Aktie, gegenüber 27,91 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 35 Analysten durchschnittlich bei 44,39 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 36,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at