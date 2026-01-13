ASML Aktie

WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: ASML vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ASML veröffentlicht voraussichtlich am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

19 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 8,69 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 18,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,31 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 23 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 11,07 Milliarden USD – ein Plus von 12,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASML 9,88 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 34 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,94 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 20,82 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 37,85 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 30,57 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

