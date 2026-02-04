Asmodee Group AB Registered b Aktie

WKN DE: A411F9 / ISIN: SE0023615638

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Asmodee Group Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Asmodee Group Registered B präsentiert voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,262 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,170 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 454,5 Millionen EUR für Asmodee Group Registered B, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,93 Milliarden SEK erzielt wurde.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,516 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,230 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,55 Milliarden EUR, gegenüber 15,64 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Asmodee Group AB Registered Shs -B- 10,05 -0,50% Asmodee Group AB Registered Shs -B-

