Erste Schätzungen: Asmodee Group Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asmodee Group Registered B stellt voraussichtlich am 21.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,115 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Asmodee Group Registered B noch -0,010 SEK je Aktie verloren.

Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 376,1 Millionen EUR, was einem Umsatz von 3,84 Milliarden SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,542 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,230 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,65 Milliarden EUR, gegenüber 15,64 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at