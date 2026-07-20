Asmodee Group AB Registered b Aktie

Asmodee Group AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A411F9 / ISIN: SE0023615638

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Asmodee Group Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asmodee Group Registered B öffnet voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,120 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,070 SEK erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 396,1 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,82 Milliarden SEK erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,849 EUR je Aktie, gegenüber 1,30 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,85 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 18,41 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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