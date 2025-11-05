Erste Schätzungen: Asmodee Group Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Asmodee Group Registered B wird voraussichtlich am 20.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,191 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 SEK je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 383,2 Millionen EUR betragen, verglichen mit 3,82 Milliarden SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,568 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,230 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,53 Milliarden EUR, gegenüber 15,64 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at