Erste Schätzungen: Asmodee Group Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Asmodee Group Registered B präsentiert voraussichtlich am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,272 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Asmodee Group Registered B noch ein Verlust pro Aktie von -0,300 SEK in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 491,4 Millionen EUR betragen, verglichen mit 4,49 Milliarden SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,899 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,30 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,94 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 18,41 Milliarden SEK waren.

Redaktion Finanzen.net