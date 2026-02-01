Aspo Aktie

Aspo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929400 / ISIN: FI0009008072

01.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Aspo (New) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aspo (New) äußert sich voraussichtlich am 16.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,170 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,160 EUR je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 159,8 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Aspo (New) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 152,7 Millionen EUR aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,611 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,140 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 583,9 Millionen EUR, gegenüber 592,6 Millionen EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

