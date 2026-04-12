Aspo Aktie
WKN: 929400 / ISIN: FI0009008072
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12.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aspo (New) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aspo (New) äußert sich voraussichtlich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,140 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Aspo (New) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 133,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,653 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,720 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 552,1 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 469,1 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.at
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