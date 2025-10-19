Erste Schätzungen: Aspo (New) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aspo (New) wird voraussichtlich am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,153 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 118,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,070 EUR je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 152,6 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 146,6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,617 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,140 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 632,4 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 592,6 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at