Aspocomp Group PLCshs Aktie

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WKN: 929401 / ISIN: FI0009008080

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aspocomp Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aspocomp Group wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Aspocomp Group für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,107 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 11,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 9,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,8 Millionen EUR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,257 EUR, gegenüber 0,060 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 41,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,2 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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